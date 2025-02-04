Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otel faciasında yaptıkları çalışmalardan dolayı itfaiye personeline ve tutuklu bulunan kişilerin eşlerine ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verdi.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Otelde çıkan yangın yaklaşık 11 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye raporuna göre, 03.30 sıralarında gelen ihbara Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin 04.24’te ulaştığı kayıtlara geçti. Yangın sonrasında yürütülen soruşturma çerçevesinde itfaiyeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, itfaiye personeline ve tutuklu bulunan kişilerin eşlerine İtfaiye Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verdi. Düzenlenen törene yüzlerce belediye personeli katılım sağladı. İtfaiye binasında konuşan Başkan Tanju Özcan, Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen itfaiye personeline 1 maaş ikramiyenin personele moral olacağını açıkladı.

"İtfaiyecilerimizi canıgönülden kutluyorum"

İtfaiye personelini otel faciasına ulaşma süresi ile ilgili tebrik eden Başkan Özcan, "İtfaiyecilerimiz de bu ailenin en önemli fertlerinden. Ne itfaiyecilerimiz ne de aileleri yalnız değil. Biz, belediye olarak, belediye meclis üyeleri olarak, Bolu’daki muhtarlar olarak canıgönülden bir şekilde Bolu’da insan hayatını kurtarmak için görev yapan itfaiyecilerimizin yanındayız, dimdik arkasındayız demek için buradayız. Değerli yol arkadaşlarım, biliyorsunuz Kartalkaya’da 15 gün önce çok büyük bir felaketle karşılaştık. 78 canımızı gitti. İçinde Bolulu hemşehrilerimiz de vardı. Türkiye’nin dört yanından gelen çocuklar, kadınlar, vatandaşlarımız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Bu yangın felaketine ilk anından itibaren müdahale eden Bolu İtfaiyesi’ydi. Arkadaşlarımız, normal bir otomobilin bile gecenin saat 03.00’da o buzda, o ayazda bir saatte çıkamayacağı mesafeyi 45 dakika gibi bir sürede, tonlarca su yüklü araçlarıyla çıkmayı başardılar. Bundan dolayı itfaiyecilerimizi canıgönülden kutluyorum. Ancak öyle bir şey oldu ki biz, devletin yetkili kurumlarının itfaiyecilerimize ertesi gün teşekkür edeceğini düşünürken, gerçek sorumluları korumak için birileri itfaiyeci arkadaşlarımızı içeriye attı" diye konuştu.

"O arkadaşlarımız içeriden çıkmadığı sürece uyku bana haram olsun"

Belediye Meclisi’nde itfaiye personeline moral olarak 1 maaş ikramiye teklifinin oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Başkan Özcan, "Bu teklif, CHP’li, AK Parti’li, MHP’li üyelerimizin tamamının oy birliğiyle geçti. Allah onlardan da razı olsun, bütün arkadaşlarımızdan razı olsun, bu manevi desteği verdikleri için. Sonra dedik ki: ‘Biz yarın itfaiyeci arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz.’ Başta Muhtarlar Derneği Başkanımız olmak üzere, ‘Biz de bu halkın temsilcisiyiz, biz de o itfaiyeci kardeşlerimizin ve ailelerinin yanındayız, biz de gelmek istiyoruz’ dediler. Allah onlardan da razı olsun, çok teşekkür ederim. İçerideki arkadaşlarımızın aileleri ve çalışma arkadaşları hiç merak etmesin en kısa sürede aramızda olacaktır. Buna adım gibi eminim, adım gibi eminim. Ve o arkadaşlarımız içeriden çıkmadığı sürece uyku bana haram olsun. O yüzden kimse moralini bozmasın. Bolu’muza inadına daha çok hizmet etmeye devam ediyoruz, tüm birimler olarak. Burada, itfaiyecilerimizin ailelerini asla yalnız bırakmayacağız. Aile fertlerimizden de kendilerini ayırt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"‘Hizmet Şeref Belgesi’ vereceğiz"

İtfaiye personeline Bolulular adına hizmet şeref belgesi vereceklerini söyleyen Tanju Özcan, "Şimdi, Bolu halkının kendilerine olan minnettarlığını göstermek için tutuklu olan arkadaşlarımızın eşlerine, burada bulunan ve halen görev yapan itfaiyeci arkadaşlarımıza birer ‘Hizmet Şeref Belgesi’ vereceğiz. Bu şu demek, ‘Yanınızdayız, arkanızdayız, bundan sonraki süreçte de sizi ve ailelerinizi yalnız bırakmayacağız, kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğiz’ demek için buradayız" dedi.