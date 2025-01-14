Bolu’da D-100 karayolunun Abant Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Dilek E. yönetimindeki 34 LA 3300 plakalı Opel marka otomobil, Abant Kavşağı’ndan dönüş yapmak istedi. Bu esnada Ankara istikametinden gelen Ramazan Ü. idaresindeki 81 T 1050 plakalı Toyota marka ticari otomobil, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.