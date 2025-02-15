Bolu’da bitişik halde bulunan 2 baraka alev alev yandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi Gündüz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı bir barakada yangın çıktı. Alevler bir anda barakayı sardı. Bitişiğinde bulunan eşyaların depolandığı bir başka barakaya yangın sıçradı. Yangının çıktığı barakaya yakın apartmanda bulunanlar korkuyla kendilerini dışarıya attılar. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.