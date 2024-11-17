Bolu’da D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kuruçay Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Engin Y. idaresindeki 14 ABR 046 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile akaryakıt istasyonundan D-100’e çıkan Yasin D. yönetimindeki 14 ABJ 938 plakalı Fiat marka araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Engin Y. ve diğer araçta bulunan Erva K. adlı yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.