Bolu’da 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası törenle kutlandı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Bolu İl Hemşirelik Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen törenle, Hemşirelik Haftası kutlandı. Anıt Park’ta düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hemşire Nihal Davarcı, konuşmasında, hemşirelerin zor zamanlarda umut olduğunu, acıya şefkatle yaklaştıklarını ve fedakarlık gösterdiklerini vurguladı. Hemşirelerin pandemi, sel, deprem gibi her koşulda insanların yaralarını sardığını ve umut olduğunu belirten Davarcı, tarihin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi’nin mesleğin aşk gerektirdiğini söylediğini aktardı. Davarcı, mesleklerinin insanların iyileşmesine katkı sağlamak, acılarını dindirmek ve hastalara yardımcı olmakla dolu olduğunu dile getirdi.

Törene Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hakan Alpaslan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Nur Öğün, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, başhekimler, hemşireler ve hemşirelik bölümü öğrencileri katıldı.