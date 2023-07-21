Bolu’da hasat sezonu arpa ile başladı. İl genelinde arpa rekoltesinde artış bekleniyor.

Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte 2023 yılı hasat sezonu başladı. Yağışlı havaların ardından hasada hazır hale gelen arpalar biçerdöverlerle Bolu ovasında hasat edilmeye başlandı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, geçtiğimiz rekolteleri düşük gelen arpalardan bu yıl artış beklendiğini ifade etti. İzzet Murat, "İlimizde arpa hasadı buğdaydan 1-2 hafta önce başlamakla beraber ilçelerimize göre de değişmektedir. Hububat hasat zamanını belirleyen 3 ana faktör hava durumu, çeşit ve bitkinin olgunluk seviyesidir. Genel olarak, nem içeriği yüzde 12’nin altında olduğunda hasat edilmesi önerilir. Başlayan hasat dönemi içerisinde biçerdöverle hasatta dane kayıplarının azaltılması ve uymayanlar hakkında kanuni cezalarla ilgili Valilik tebliği, sözleşme örneği ve sirküler mektuplar hazırlanarak köy muhtarlıklarımıza gönderilmiştir. 2023 yılında Bolu’da biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı yüzde 2 olarak belirlenmiş ve bu oranın üzerinde biçim yapan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine idari yaptırım uygulanacağı da ilgili kişilere iletilmiştir. Üreticimizin mağdur olmasını engellemek ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına kontrol ve denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere önemli uyarı"

Çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulunan İzzet Murat, "Sayın Valimizin de üzerinde durduğu anız yakma konusunda üreticilerimizin özen göstermelerini rica ediyorum. Anız yakmanın faydası olmadığı gibi muhtemel bir olumsuzluk durumunda milli servetimiz olan yeşil vatanımıza büyük tehdit oluşturmaktadır" dedi.