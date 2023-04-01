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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, TEM otoyolunun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Yalçın Ç. yönetimindeki 34 GLR 753 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

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