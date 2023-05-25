Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2022 yılı verilerine göre, Bolu’da meydana gelen 4 bin 838 trafik kazasının 778’i ölümlü ve yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı trafik kazası verilerini yayımladı. Verilere göre, 2022 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana gelirken, bunlardan 197 bin 261’i ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

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Bolu’da 2022 yılında 125 bin 559 motorlu kara taşıtının karıştığı 4 bin 838 trafik kazası meydana geldi. 4 bin 838 trafik kazasında 778 ölüm ve yaralanma oldu. Trafik kazası neticesinde 26 kişi kaza yerinde, 19 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.