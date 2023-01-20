Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Bolu’da yağmur duası yapıldı.

Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Bolu’da yağmur duası yapıldı.

Kış ayında olunmasına rağmen ülke genelinde yağmur ve kar yağmaması endişe oluşturuyor. Mudurnu İlçe Müftülüğü talimatıyla tüm camilerde bu sebeple yağmur duası yapıldı. Cuma namazı için bir araya gelen cemaat, bereketli yağmurların yağması için dua etti. Ellerini semaya açan cemaat, beklenen yağışların bir an önce düşmesi için dua etti.