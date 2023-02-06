Bolu’da eğlence mekanında hesap tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Bolu’da eğlence mekanında hesap tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir alkollü mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri Okan Ç. ile personel Tugay T. arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada tarafların yatıştırılmasının ardından Okan Ç. mekandan ayrıldı. 1 saat sonra alkollü mekana Okan Ç. yeniden, Onur Ç., Tevfik Can E. ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi ile geldi. Tevfik Can E.’nin yanında getirdiği silahla mekanda ateş etmesi neticesinde Ahmet G., sol ayak parmağından ve Anıl Y. isimli çalışan ise sağ ayağından hafif şekilde yaralandı. İş yeri sahibi Özcan A. ise yanında bulundurduğu silah ile Onur Ç., Emrah T. ve Okan Ç.’yi yaraladı. Bahçelievler Mahallesi sakinleri tarafından olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan 4 şahsın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.