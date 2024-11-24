Bolu’da dün öğle saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.