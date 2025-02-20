Bolu’da yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu’da 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Yarın gün boyu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.