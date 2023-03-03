Bolu’nun kültür değerlerinin ön plana çıkarılması hedefiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri İlhami Çetin ikinci oldu.

Bolu’nun kültür değerlerinin ön plana çıkarılması hedefiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri İlhami Çetin ikinci oldu.

Bağımsız Batı Karadeniz Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bolu’nun kültür değerlerinin yükseltilmesi hedefiyle tarih ve doğa temalı fotoğraf yarışması düzenlendi. 20 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada birinci emekli hakim Çetin Canbazoğlu, ikinci İHA Mudurnu Muhabiri İlhami Çetin, üçüncü Samet Kocadağ oldu. Ödüller bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Programa Bolu Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fazıl Karaduman ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Türker Ateş, "Bolu doğası, insanı, yeşili ile eşsiz bir kent. Ben Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak sanatın ön plana çıkmasını, Bolu olarak sanatın ön plana çıkmasını isteyenlerdenim. Sanat mutluluk demek, sevgi, saygı, hoşgörü demek. Bunların ön plana çıkması bizler için çok önemli. Bu konuda emeği geçenleri kutluyorum. Yarışmaya katılanları, ödül alanları tebrik ediyorum" dedi.

Türker Ateş’in konuşmasının ardından dereceye girenlere plaket takdim edildi.