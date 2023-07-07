Bolu’nun Göynük ilçesinde yaylalar, etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu’da bir haftadır süren aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde 2 gün boyunca sağanak yağış etkili oldu. Göynük ilçesine bağlı Yukarı Kınık köyü yaylasında yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Dolu sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan köy sakinlerinden Ali Karaoğlu’nun paylaşımına ‘Kar mı yağdı?’ şeklinde yorumlar geldi.