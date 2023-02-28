Bolu Belediyesi’nin aldığı karar çerçevesinde kentte yaşayan AFAD’a kayıtlı yaklaşık beş bin depremzede 1 Mart’tan itibaren özel halk otobüslerini ücretsiz kullanabilecek.

Bolu Belediyesi’nin aldığı karar çerçevesinde kentte yaşayan AFAD’a kayıtlı yaklaşık beş bin depremzede 1 Mart’tan itibaren özel halk otobüslerini ücretsiz kullanabilecek.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’ya sığınan depremzedeleri de unutmadı. Başkan Özcan’ın talimatıyla depremden sağ kurtularak Bolu’ya yerleşen depremzedeler için ‘Kardeş Kart’ uygulaması hayata geçirildi. Bolu Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı 2’nci birleşiminde alınan karar göre; 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Bolu’da yaşayan AFAD’a kayıtlı yaklaşık 5 bin depremzede Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüslerini mesire alanları hariç ücretsiz kullanabilecek.