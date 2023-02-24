Deprem felaketinin ardından Bolu’ya gelen afetzedelere psikolojik destek hizmeti veriliyor. Vatandaşların bu hizmetten randevusuz şekilde faydalandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Bu evrede, aktif bir ilaç tedavisi, antidepresanlar önerilmiyor uzmanlarca. Bir yas süreci var aslında. Bu yas sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmenin en önemli ilacı, kişinin kendini yalnız hissetmemesi. Biz de hem kurumlarımızla hem de doktorlarımızla aslında bütün depremzede ’Yalnız değilsiniz’ mesajı vermeye çalışıyoruz" dedi.

Deprem felaketinin ardından Bolu’ya gelen afetzedelere psikolojik destek hizmeti veriliyor. Vatandaşların bu hizmetten randevusuz şekilde faydalandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Bu evrede, aktif bir ilaç tedavisi, antidepresanlar önerilmiyor uzmanlarca. Bir yas süreci var aslında. Bu yas sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmenin en önemli ilacı, kişinin kendini yalnız hissetmemesi. Biz de hem kurumlarımızla hem de doktorlarımızla aslında bütün depremzede ’Yalnız değilsiniz’ mesajı vermeye çalışıyoruz" dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, depremzede vatandaşların bu zor günleri atlatabilmesi için Psikososyal Destek ile Çocuk Afet ve Travma Polikliniği hizmete açıldı. Hayata geçirilen poliklinik hizmeti ile afetzede vatandaşlara ve çocuklara psikolojik destek sağlanması hedefleniyor. Afetlerden etkilenen vatandaşların tedaviden önce yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Birebir ziyaretlerimizi yaparak sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz"

Depremzede vatandaşların her ihtiyacını karşılamaya özen gösterdiklerini söyleyen Demirkol, "Valiliğimizin koordinasyonunda Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde misafir ettiğimiz kıymetli misafirlerimize, depremzedelerimize hem kaldıkları evlerde hem de yurtlarda birebir ziyaretlerimizi yaparak, sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu hem ruhsal hem de bedensel oluşmuş olan sıkıntılar veya daha öncesinde var olan hastalıkların tedavileri sürecini birebir sayın valimizin talimatlarıyla yakın takip etmeye çalışıyoruz. İnşallah onları memnun edebiliriz ve sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebiliriz" dedi.

"Bütün depremzedelerimizi yardımcı olmak üzere hazırlar"

Depremzedelere randevusuz hizmet verildiğini ifade eden Demirkol, "Burada özellikle psikiyatrik ve psikososyal destek çok büyük bir önem arz ediyor. Biz de Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Valiliğimizin koordinasyonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma hastanemizde hocalarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Psikososyal destek hatlarımız, aktif afet ve travma polikliniklerimiz kuruldu. Aynı şekilde İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizde de yine Doç. Dr. Hülya Ensari hocamızın koordinasyonunda psikososyal destek hatlarımızda aktif olarak hizmet veriyor. Bu hatlardan öncelikle bahsedeyim. Devlet hastanemizde İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Devlet Hastanemizde iki hattımız var. Birisinde 7/24 psikiyatri uzmanımız aktif telefonda WhatsApp hattıyla talep eden bütün depremzedelerimizi yardımcı olmak üzere hazırlar. Aynı şekilde 7/24 akşam saat 00.00’a kadar da yine sabit telefonumuzdan psikososyal destek için de psikologlarımız aktif olarak danışmanlık hizmeti vermekteler ve tedavi süreçlerini başlatmaktalar. Randevusuz bir şekilde hizmetlerimiz bu hastanemizde devam ediyor" diye konuştu.

"Bu evrede, aktif bir ilaç tedavisi, antidepresanlar önerilmiyor"

Muhammed Emin Demirkol, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de hem çocuk için hem de erişkin için afet travma polikliniklerimiz açıldı. Randevusuz bir şekilde bütün depremzedelerimiz de geldiklerinde hizmet verecek şekilde planladığımız bir hizmet alabiliyorsunuz. Bu süreç içerisinde aslında akut stres evresi var. Akut stres evresi, şu yaşadığımız günlerde özellikle o bölgeden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı stres. Bu evrede, aktif bir ilaç tedavisi, antidepresanlar önerilmiyor uzmanlarca. Bir yas süreci var aslında. Bu yas sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmenin en önemli ilacı, kişinin kendini yalnız hissetmemesi. Biz de hem kurumlarımızla hem de doktorlarımızla aslında bütün depremzede ’Yalnız değilsiniz’ mesajı vermeye çalışıyoruz. KYK yurdumuzda da bütün uzman doktorlarımızla içinde psikiyatristin de olduğu uzman doktorlarımızla yine yanlarında olduğumuzu, onların da yalnız olmadığını, devletin yanlarında olduğunu göstermeye çalıştık. Bu noktada özellikle iştah kaybı, uykusuzluk gibi oluşmuş olan problemlere ilaç tedavisi veriliyor. Hafif uyku ilaçları ve iştahı arttırıcılar vs. Onun dışında ruh hallerini doğal yas süreci olarak müdahale edilmiyor. Bu 3-6 ay kadar bir süre. Daha sonrasında tedavi gerekenler de yine devam edecekler. Ama daha öncesinde psikiyatrik problemleri sebebiyle ilaç kullanan ve bu süreçte ilaçlarını ihmal eden, ilaçlarına bir şekilde ulaşamayanların da hızlı bir şekilde tedavilere devam etmesi de oldukça önemli"