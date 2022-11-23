Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, Bolu’da bir tavuk çiftliğindeki tavukların sarsıntı sırasında kaçışma anı kameralara yansıdı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, Bolu’da bir tavuk çiftliğindeki tavukların sarsıntı sırasında kaçışma anı kameralara yansıdı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra Sakarya, Bartın, Kocaeli, Bolu ve diğer çevre illerde de hissedildi. Bolu’da bir tavuk çiftliğindeki tavuklar deprem sırasında sağa sola kaçıştı. Tavukların kaçışma anı çiftlikteki kameralara yansıdı.