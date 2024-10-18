Bolu’ya giriş yaptıkları sırada araçlarından dışarıya çöp attıkları tespit edilen şehirlerarası ulaşım hizmeti veren özel firma yetkilisi ile otomobilin sahibine idari para cezası uygulandı.

Bolu’da yere çöp atanların belirlenip cezai işlem uygulanması için zabıta ekipleri gece gündüz güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Terminal bölgesine yerleştirilen kameralar ile kente dışarıdan gelen yabancı araçlar da aynı titizlikle denetleniyor. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kameralardan otobüs terminalinin girişine park edilen 42 plakalı otomobilin camından dışarı pet şişe atıldığını tespit etti. Ekipler araç sahibine idari para cezası uyguladı. Bir sonraki gün gece saatlerinde de terminalin aynı noktasına park eden şehirlerarası ulaşım hizmeti veren özel firmaya ait otobüsün kapısından poşet çöpün dışarı atıldığını belirleyen zabıta ekipleri firma sahibine de aynı cezayı uyguladı.