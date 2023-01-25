Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöplükte yangın çıktı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöplükte yangın çıktı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Dörtdivan ilçesi ile Yeniçağa ilçesi arasında bulunan çöp dökülen alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede seyir halinde giden sürücüler tarafından yangın fark edildi. Sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı.

Yangına yapılan erken müdahale sayesinde ile facianın önüne geçildi.