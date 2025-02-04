Bolu’da 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 238 asayiş olayı meydana geldi. Olaylarla ilgili 77 kişi yakalanırken 1 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 6 günde 238 asayiş olayı oldu. Meydana gelen olayların 70’i kişilere karşı, 114’ü takibi gereken, 30’u malvarlığına karşı, 17’si topluma karşı, 7’si ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. 238 olayla alakalı olarak 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.