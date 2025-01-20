Bolu’da 13-19 Ocak tarihleri arasında 224 asayiş olayı meydana geldi. Olaylarla ilgili 107 kişi yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 6 günde 224 asayiş olayı oldu. Meydana gelen olayların 67’si kişilere karşı, 126’sı takibi gereken, 14’ü malvarlığına karşı, 17’si topluma karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. 224 olayla alakalı olarak 107 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.