Bolu’da 2023 hasat sezonunda biçerdöverle biçim ve balya yapım fiyatları belli oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası başkanlığı tarafından yapılan toplantıda düz araziler için dekar biçim ücreti 180 TL, meyilli araziler için ise 200 TL olarak belirlenirken, balyalama ücreti ise 15 TL oldu.

Bolu’da 2023 hasat sezonunda buğday ve arpaların biçerdöverle biçimi ve balya yapımı fiyatları belli oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Ziraat Odası Başkanlığı, oda meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, biçerdöver operatörleri ve çiftçilerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin sorumlulukları hakkında uyarılarda bulunuldu. Belge kontrolleri, ürün kayıp oranlarına dikkat edilmesi ve özellikle anız yakma gibi konularda gerekli hassasiyetin operatörler ve muhtarlıklar tarafından sağlanması istenildi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Taş, "Hasat sezonu boyunca dane kayıplarının önlenmesi adına ekiplerimiz kontrol çalışmalarını her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürecek. Operatörlerimizin ve üreticilerimizin dane kayıplarının önlenmesi adına gerekli hassasiyeti göstereceklerini biliyorum. 2023 üretim sezonun gerek üreticilerimize gerekse de hizmet sağlayıcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Çiftçilerin ürünlerinin verimli ve bereketli olmasını dileyen Ziraat Odası Başkanı Selim Özer ise, "Burada bulunma amacımız üreticilerimizi ve operatörlerimizi mağdur etmeden orta noktada buluşabilmektir. Belirlenen fiyatların Bolu tarımının paydaşlarına hayırlı, ürünleri verimli ve bereketli olsun" şeklinde konuştu.

Toplantı neticesinde 2023 yılı hasat sezonu için taban ve düz araziler için dekar biçim ücreti 180 TL, meyilli ve yatık araziler için dekara biçim ücreti 200 TL ve balyalama ücreti için ise 15 TL fiyat belirlendi.