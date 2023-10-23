Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayda 25 milyon adet kesim yapan beyaz et üretim tesislerinde denetim gerçekleştirdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda sektörüne yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yeni atanan İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar’ın yönetiminde yapılan denetimlerde Bolu’da faaliyet gösteren beyaz et üretim tesislerinde denetim yapıldı. Bolu’da 6 broiler tavuk, 1 hindi olmak üzere 7 kesimhanede ekipler gıda denetimi yaptı.

"Denetimlerimiz düzenli aralıklarla devam ediyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, "Bakanlığımızın gıda güvenliği politikasına istinaden İlimizde yer alan ve Türkiye üretiminin yüzde 33-35 aralığında üretimine tekabül gelen beyaz et üretim tesislerimizde denetimlerimiz düzenli aralıklarla devam ediyor. Tüketicilerimizin güvenli gıdaya ulaşması adına bakanlığımız üretimin her aşamasında gerekli kontrol ve denetim mekanizmaları ile gerekli tedbirleri almaktadır. İlimizde 6 broiler tavuk, 1 hindi olmak üzere 7 kesimhanemiz günlük 1 milyon aylık 25 milyon adet kesim gerçekleştirerek Bolu ve ülke ekonomimize önemli bir katma değer sağlamaktadır" dedi.