Bolu’da, içme suyu olarak da kullanılan Gölköy Baraj Göleti’nde yaşanan sazan balığı ölümlerinin ardından ‘Sportif sazan balığı yakalama yarışması’ sonlandırıldı. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç, kullandıkları yemlerde kimyasal madde bulunmadığını söyledi.

Bolu’da, içme suyu olarak da kullanılan Gölköy Baraj Göleti’nde yaşanan sazan balığı ölümlerinin ardından ‘Sportif sazan balığı yakalama yarışması’ sonlandırıldı. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç, kullandıkları yemlerde kimyasal madde bulunmadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun içme suyu olarak kullanılan Gölköy Baraj Göleti’nde yapılan Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması öncesinde göl çevresinde yapılan keşifte sazan balıklarının hareketsiz şekilde suyun üzerinde yüzdüğü ve kıyıya vurarak öldüğü görüldü. Balık ölümlerinin artması üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri sudan ve ölen balıklardan numune alarak incelenmek üzere İzmir ve Antalya’da bulunan laboratuvarlara gönderdi.

Balık ölümlerinin devam etmesi üzerine farklı şehirlerden gelen ve 29 takımdan 110 yarışmacının katıldığı ‘Sportif sazan balığı yakalama yarışması’ tertip komitesi dün itibariyle sonlandırıldı. Yarışmanın dün itibariyle sona erdiğini söyleyen Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Bolu Temsilcisi Serkan İnanç, “Bolu Gölköy Barajı’ndaki yarışma dün saat 15.00 itibariyle sona erdi. ASOF Federasyonu ve sporcular hakkında ithamlar var. Pazar günü 14.00’e kadar hiçbir sporcumu gölün kenarında değildi. Saat 14.00’te bu gölde birçok balık ölüsü vardı. Suyun kenarında yüzmeye çalışan bir sürü sazan balığı vardı” dedi.

“Boil kimyasal maddeymiş gibi lanse ediliyor”

İnanç, yarışmalarda kullandıkları yemlerde kimyasal madde olduğu yönündeki ifadelere yönelik, “Kullandığımız malzemeler ve teknikler hemen hemen her şey aynı. 14 yıldır olmayan şey son 2 günde sanki biz yapmışız gibi üzerimize yıkılmaya çalışılıyor. Bu bizi müthiş derecede üzdü. Biz gölde mısır, balık yemi, kenevir gibi malzemelerle 7 gün boyunca en fazla 25 kilo olmak koşuluyla suyu yemleriz. İğnelerimizde de klasik hamur toplar var. Şimdi ona boil deniliyor. Boil sanki kimyasal bir maddeymiş gibi lanse ediliyor. Bunun içerisinde hamur, civciv yemi, yumurta, kenevir, karides var. Suda ne varsa o var. Hiçbir şekilde kimyasal madde olmayan yemler bunlar. Herkes kendisi üretiyor. Türkiye’nin her yerinde kullanılıyor. 14 senedir burada kullanılıyor. Sapanca’da, Eskişehir’de, Ömerli Barajı’nda kullanılıyor. Bizde Sportif Olta Balıkçılığı engelleniyormuş gibi bir izlenim doğdu” diye konuştu.