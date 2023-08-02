Bolu’nun Mengen ilçesinde bir çiftin evlerinin önüne gelen yavru ayı dakikalarca gitmek bilmedi. Ayının gitmesi için çaba harcayan ev sahiplerinin aralarında geçen diyaloglar ise güldürdü.

Ayı, Bölükören köyüne indi. Araçlarıyla evlerine gitmek isteyen köylüler yolun kenarında yavru ayı ile karşılaştı. Evlerinin bahçesine kadar gelen yavru ayıyı gören köylüler panik oldu. Ayıyı görerek şaşkınlık yaşayan vatandaş bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. Kayda aldığı esnada ayıyı uzaklaştırmaya çalışan köylünün söylediği "Koca oğlan hadi evine. Bu niye gitmiyor. İnsandan kaçmıyor” sözleri çevredekileri güldürdü.

Dakikalarca ayının evlerinin kapısının önünden uzaklaşmasını bekleyen köylüler, yakınlarını arayarak, "Kapımızda ayı var gitmiyor. Ne yapacağız biz bunu. Valla gitmiyor oturdu.” diyerek yardım istedi.

Ev sahipleri, ayının uzaklaşmasının ardından rahat bir nefes alarak evlerine girdi.