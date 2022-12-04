Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanda köpekleriyle birlikte gezen avcıya domuz saldırdı. Saldırıya engel olmaya çalışan köpekleri yaralayan domuz, avcı tarafından öldürüldü.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanda köpekleriyle birlikte gezen avcıya domuz saldırdı. Saldırıya engel olmaya çalışan köpekleri yaralayan domuz, avcı tarafından öldürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesi Sarpuncuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte av yapmak için ormana giden Mehmet Çamlıca’ya domuz saldırdı. Saldırıyı Çamlıca’nın yanında bulunan köpekleri engellemeye çalıştı. O esnada 2 köpek çeşitli yerlerinden yaralandı. Domuz saldırısından yara almadan kurtulan Çamlıca, yanında bulunan tüfekle domuzu öldürdü. Domuzun saldırdığı anlar ve Çamlıca’nın domuzu vurması arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.