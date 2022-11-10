Bolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıldönümü için düzenlenen törende, saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu.

Bolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıldönümü için düzenlenen törende, saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yılı dolayısıyla Bolu’da tören düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Saatler 09.05’i gösterdiğinde yaya olan vatandaşlarla birlikte trafikte olan sürücüler de araçlarından inerek, Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulunurken, kentte görev yapan temizlik işçileri de çalışmayı bırakarak Türk bayraklarıyla saygı duruşuna katıldı.