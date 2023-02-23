Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2023 eğitim programı çerçevesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen arıcılık kursu yaklaşık 50 üreticinin katılımıyla başladı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2023 eğitim programı çerçevesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen arıcılık kursu yaklaşık 50 üreticinin katılımıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı arıcılıkta uzman veteriner hekim Mustafa Tuncer ve Adem Turan tarafından kursiyerlere, arıcılık tarihi, Türkiye’de arıcılık, bal arısının vücut yapısı, bal arılarında cinsiyet oluşumu, bal arılarında davranış, hormon ve feromonlar, ekonomik özelliği olan bal arısı ırkları, teknik arıcılık için gerekli şartlar, önemli nektar ve polen kaynakları, arı ürünleri; bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, arı havası, hastalık, bal arısı kolonilerinde stres faktörleri ve alınabilecek önlemler ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

Kursa katılan ve kursiyerler ile bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Taş, "Arı hayatın devamlılığı üzerinde doğrudan etkisi olan bir canlı olmasının yanında ürünleri ile de önemli bir gelir ve ek gelir kaynağı olarak hayatımızda rol almaktadır. İlimiz zengin bitki örtüsüyle arıcılık açısından önemli bir konumda yer almaktadır. Arıcılıkta katma değeri yüksek yan ürünlerin üretimi önemli bir yol kat etmemizi sağlayacaktır. Eğitimlerimizde de bu ürünlerin üretim çalışmaları hakkında daha detaylı şekilde durulacaktır. Kursiyerlerimize başarılar diler, sunulan eğitimlerin sizler ve ilimiz arıcılığına faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.