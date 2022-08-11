Bolu’nun Göynük ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan yavru alageyik, kamyon sürücüsü tarafından fark edildikten sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan yavru alageyik, kamyon sürücüsü tarafından fark edildikten sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Sifyanlar köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü Ramazan Koç, yol kenarında hareketsiz duran yavru alageyik olduğunu fark etti. Kamyonu geyiğe yakın bir yere park eden Koç, yerde kan ve tüyler olduğunu görünce durumu jandarma ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilçe merkezine götürülen yaralı geyik, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. İlk müdahalesi ve tedavisi yapılan geyik, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü’nde bakıma alındı.

İşletme müdürlüğünde beslenen ve güç kazanması sağlanan yavru geyik, daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.