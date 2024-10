Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu’da faaliyet gösteren Akdaş Et Ürünleri isimli işletmede "Sağlam Et" markasıyla satışa sunulan sucukta tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Bolu’da faaliyet gösteren Akdaş Et Ürünleri isimli işletme Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine takıldı. Akdaş Et tarafından "Sağlam Et" markasıyla satışa sunulan sucuklar Bakanlık ekipleri tarafından incelemeye alındı. Yapılan testlerin ardından Akdaş Et Ürünleri Gıda Hayvancılık İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sattığı sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Yapılan tespitin ardından işletmeye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.