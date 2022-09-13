Bolu’da "Ahilik Haftası" dolayısıyla bir araya gelen esnaf, tarihi Yıldırım Bayezid Camii önünde dua etti.

Bolu’da "Ahilik Haftası" dolayısıyla bir araya gelen esnaf, tarihi Yıldırım Bayezid Camii önünde dua etti.

13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran’ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 35’incisi kutlanan Ahilik Haftası sebebiyle tarihi Yıldırım Bayezid Cami’nin bulunduğu Yukarı Çarşı’da esnafla birlikte dua edildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, sivil toplum kuruluşu başkanları ve esnafın katıldığı programda ahilik duasının ardından katılımcılar birlikte kahvaltı yaptıktan sonra dükkanlarını açtı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Ahilik Haftası’nın 35’incisini kutluyoruz. Bütün esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Ahilik kültürü Selçuklu’dan beri bizim geleneğimizde olan bir kültür. Esnafın dayanışmasını, birlik beraberlik içerisinde hareket etmesini ve meslekle alakalı ilkelerin belirlendiği, usta çırak yöntemiyle kişilerin yetiştirildiği bir sistem. Aslında Ahilik teşkilatı bizim tarihimizdeki ilk sivil toplum örgütleri" dedi.