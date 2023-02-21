İki büyük depremin ardından Bolu’ya gelen yaklaşık 5 bin afetzedeye Valilik koordinesinde yardımlar yapılıyor.

İki büyük depremin ardından Bolu’ya gelen yaklaşık 5 bin afetzedeye Valilik koordinesinde yardımlar yapılıyor.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi’ne kurulan Afetzede Karşılama Merkezi (BAB-MER), depremden etkilenen vatandaşların kaydını almaya devam ediyor. Bolu Valiliği koordinesinde kente deprem bölgesinden gelen aileler, akrabalarının yanına veya KYK yurtlarına yerleştiriliyor. BAB-MER’de kaydı alınan depremzede ailelerin ihtiyaçları not ediliyor. Depremzede ailelerin ihtiyaçları Valilik koordinesinde kaldıkları ev, otel ve KYK yurduna ulaştırılıyor. Bolu Valiliği koordinesinde bin 238 kişiye giyim, bin 90 kişiye gıda, 844 kişiye hijyen paketi, 74 kişiye bebek ihtiyaçları, 27 kişiye battaniye ve yorgan, 1 aileye ev eşyası yardımı yapıldı.