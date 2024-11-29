Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde yaşanan yoğunluğa karşı Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Çelik, "Hayati risk taşıyan durumlar haricinde acil servis yerine önce aile hekiminize danışın" dedi.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde basit hastalık diye tabir edilen vakalar sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların yoğunluk sebebiyle randevu almakta zorlandığı hastanede Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Çelik, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Acil servislerdeki yoğunluğun temel nedenlerinden birinin basit rahatsızlıklarla yapılan başvurular olduğunu belirten Doç. Dr. Kaan Çelik, vatandaşların ilk önce aile hekimlerine başvurmalarını önerdi.

"Ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz"

Aile hekimlerinin sağlık sistemindeki rolüne dikkat çeken Dr. Çelik, "Aile hekimlerimiz, basit rahatsızlıkların tedavisinde, kronik hastalıkların düzenli takibinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit bir role sahiptir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hafif şikayetlerde doğrudan acil servise başvurmak yerine, aile hekiminize gitmek, daha hızlı ve etkili bir çözüm sunacaktır. Aile hekiminiz, durumunuzu değerlendirip sizi gerektiğinde ileri tetkikler için doğru birimlere yönlendirebilir. Bu, hem zaman kaybını önler hem de sağlık sistemimizin işleyişini destekler. Aile hekimlerimiz, sağlığınızı düzenli olarak takip edebilecek en yakın destek birimidir. Tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa, düzenli kontrollerinizi yaptırarak ileride oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Acil servisler hayati risk için tasarlanmıştır"

Acil servislere yalnızca ani ve hayati tehlike oluşturan durumlarda başvurulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çelik, "Bilinç kaybı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, konuşma bozukluğu gibi felç belirtileri, trafik kazaları, ciddi yaralanmalar, kimyasal zehirlenmeler ve yanıklar mutlaka acil müdahale gerektirir. Bu tür durumlarda acil servise başvurulması hayati önem taşır. Ancak nezle, grip gibi hafif rahatsızlıklarla başvurular, hem sağlık sistemimizi zorlar hem de asıl müdahale gerektiren durumları geciktirebilir. Bu tür hastalıklarda bol sıvı tüketimi, dinlenme ve destek tedaviler genellikle yeterlidir. Şikayetleriniz devam ederse ya da ağırlaşırsa aile hekiminize danışabilirsiniz. Evde uygulanabilecek basit tedavi yöntemleriyle hastalığı hafif atlatabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmetlerini doğru ve bilinçli kullanmak hepimizin sorumluluğudur"

Son olarak, vatandaşlara sağlık hizmetlerini doğru kullanma çağrısında bulunan Dr. Çelik, "Aile hekimlerimiz, sizin en yakın sağlık danışmanınızdır. Hafif rahatsızlıklar için onlara başvurun, önerilerini dinleyin. Acil servise yalnızca hayati risk taşıyan durumlarda başvurarak sağlık sistemimizin daha verimli çalışmasına katkı sağlayabilirsiniz. Aile hekiminize düzenli olarak giderek hem sağlığınızı koruyabilir hem de muhtemel hastalıkları önleyebilirsiniz. Sağlık hizmetlerini doğru ve bilinçli kullanmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.