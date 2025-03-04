Bolu’da düzenlenen 9 farklı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı. 11 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 9 operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 11.47 gram bonzai, 1.34 gram esrar, 2.38 gram kokain, 37.83 gram metamfetamin, 141 adet sentetik ecza maddesi, 9 bin 600 lira ve 2 adet cam aparat (PAYP) ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.