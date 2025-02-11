Bolu’da düzenlenen 9 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 3-9 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 9 operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 1.02 gram esrar, 1.78 gram bonzai, 36.59 gram metamfetamin, 1.97 gram tütün, 14 extacy ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.