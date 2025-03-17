Bolu Valiliği koordinesinde yapılan denetimlerde kent genelinde turizm faaliyeti gösteren 8 tesisin ruhsatı iptal edilirken 34 tesisin faaliyeti durduruldu.

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak tarihinde Grand Kartal otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrasında, Bolu Valiliği koordinesinde oluşturulan komisyon tarafından 31 Ocak- 20 Şubat tarihleri arasında Bolu’da faaliyet gösteren, 153 konaklama tesisi denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda, 8 konaklama tesisinin işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, 34 konaklama tesisinde faaliyetlerin durdurulduğu, 29 konaklama tesisine tespit edilen aykırılıklarının ikmal edilmesi için süre verildiği ve 82 konaklama tesisine yönelik ilgili idarelerce yapılan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konaklama tesisleri hakkında tutulan tutanakların gereğinin yapılması için işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan belediyeler ve İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili idarelere gönderildi.