Bolu’da 70 aileye süt üreticiliği için, 920 bin lirası hibe edilerek, 4 milyon 600 bin TL destek kredisi verildi.

Bolu’da 70 aileye süt üreticiliği için, 920 bin lirası hibe edilerek, 4 milyon 600 bin TL destek kredisi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerinin istihdamının sağlanması ve gelirlerinin arttırılması için ekonomik amaçlı projeleri devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ORKÖY çerçevesinde süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı alanlarında gelirlerini artıcı 920 bin lirası hibe olmak üzere toplam 4 milyon 600 bin lira destek kredisi verdiklerini belirtti.

Ekonomik amaçlı olarak süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı gibi hayvancılık desteklerinin faizsiz olduğunu vurgulayan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk Bolu’da 2022 yılında 13 orman köyünde 35 aileye 2 baş süt sığırcılığı projesi çerçevesinde 420 bin lirası hibe olmak üzere 2 milyon 100 bin lira ve 10 orman köyünde 35 aileye 30+1 baş süt koyunculuğu projesi çerçevesinde 500 bin TL’si hibe olmak üzere 2 milyon 500 bin lira kredi desteği verdiklerini dile getirdi.

İhtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ferdi desteklerle orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmenin, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmanın ve istihdam oluşturarak gelir elde etmelerinin amaçladığını ifade etti.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ORKÖY çerçevesinde 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini belirtti.