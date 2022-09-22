Bolu’nun Seben ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından özel olarak yetiştirilen 650 keklik doğaya salındı.

Bolu’nun Seben ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından özel olarak yetiştirilen 650 keklik doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Seben ilçesinde popülasyonu azalan bölgelere keklik salımı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Paklar Müdürlüğü tarafından özel olarak yetiştirilen 650 keklik, Guzderesi Kanyonu ve ilçede belirlenen kayalık alanlara bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, "Bunların doğaya uyum sağlaması noktasında besin açısında sıkıntı yoksa biraz daha doğada tutunma oranı artıyor. Buranın yaşam alan noktasında çok uygun. Su var. Sarp kayalıklar var. Bitki örtüsünde bir sıkıntı yok. Bu hayvanlar aynı zamanda tarımsal ürünleri destekleme noktasında da avantajlı. Zararlı böceklere karşı biyolojik mücadeleye katkı veriyor. Dolayısıyla ürün verimliliğini de artırmış oluyor. Bu alan için de faydalı olacağı ümidimiz var" dedi.