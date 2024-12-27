Bolu’da 5 kişilik aile evde doğalgaz kombisinin tahliye borusunun düşmesiyle zehirlendi.

Olay, Karaçayır Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik Özçelik ailesinin dairesinde sabah erken saatte doğalgaz kombisinin tahliye borusu yerinden çıktı. Aile baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Murat (45), Nesrin (41) Kuzey Mirza (16) Ela (11) ve Güney Özçelik’in (12) doğalgazdan etkilendiği belirlendi. Aynı aileden 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde kombinin doğalgaz borusunun yerinde olmadığı zehirlenmenin bu nedenle kaynaklandığı tespit edildi.

Ailenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.