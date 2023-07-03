Bolu’da jandarma ekiplerinin yolcu otobüslerine yönelik yapılan operasyonda durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği ’Bıçak’ ile yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeği ’Bıçak’ aramalara eşlik etti. Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 4 paket halinde 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.