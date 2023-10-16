Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün faaliyete geçirdiği “Polisim Yanımda Mahallem Güvende Projesi’’ çerçevesinde 44 mahallede 88 personel görevlendirildi.

Bolu İl emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da sokak sokak dolaşarak, bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Etkin çalışmalar yürüten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir projenin faaliyete geçtiğini duyurdu. Faaliyete geçirilen “Polisim Yanımda Mahallem Güvende Projesi’’ çerçevesinde şehir merkezinde bulunan 44 mahallede 88 personel görevlendirildi.

Projede, muhtar ve vatandaş ile bütünleyici bir yaklaşımla iletişime geçilmesi, suç ile karşılaşan vatandaşın farklı kurum ve kişiler üzerinden çözüm arayışında olmasının önüne geçilerek mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Proje çerçevesinde mahallelerde, bilgilendirme çalışmaları ve toplantıları, sık sık muhtar ziyaretleri, mahalle durum raporları, suç analiz raporları yapılacak.

Projenin tanıtım toplantısı Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği bilgilendirme toplantısına, Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, muhtarlar ve polis memurları katıldı.

Toplantı sonunda ise Bolu Valisi Erkan Kılıç, toplantıya katılan 44 mahalle muhtarının mahallelerindeki sıkıntıları dinledi.