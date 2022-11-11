Bolu’da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 43 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Bolu’da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 43 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gölköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman servetinin 97 milyon metreküpe ulaştığını belirterek, "Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer almaktadır. Yapılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarıyla her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşturulmakta, orman varlığımız giderek artmaktadır. Bolu ilimizde de 2000’li yıllarda yüzde 60 olan orman alanımız, bugünkü verilere göre yüzde 66’ya yükselmiştir. Orman servetimiz ise 60 milyondan 97 milyon metreküpe ulaşmıştır. Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle ilimizde genelinde 43 bin 500 fidan toprakla buluşmuş olacaktır. Ayrıca 20 bin fidan ücretsiz olarak halkımıza dağıtılacaktır" dedi.