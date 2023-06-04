Bolu TEM Otoyolu’nda yağış sebebiyle kontrolden çıkan cip, yol kenarında bulunan su kanalına daldı. 4 kişilik ailenin bulunduğu cip paramparça olurken araçta bulunan vatandaşlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen sürücü, 34 RU 1656 plakalı ciple seyir halindeyken yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarında bulunan su kanalına daldı. Paramparça olan cip içerisinde bulunan 4 kişilik aile ölümden döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişilik aileye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından önlem amaçlı aracın elektrik akımını sağlayan akünün kabloları söküldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.