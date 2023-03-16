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AFAD verilerine göre, saat 19.36’da merkez üssü Bolu olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.

Bolu’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.

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