Bolu’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.

Depremzede çift Bodrum’da dünya evine girdi Depremzede çift Bodrum’da dünya evine girdi

AFAD verilerine göre, saat 19.36’da merkez üssü Bolu olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.