Bolu’da yaz aylarında çıkan orman yangınları sebebiyle küle dönen binlerce hektar alan içerisinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla 30 bin adet fidan dikilerek yaralar sarılıyor.

Bolu tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Göynük yangınında 2 bin 500 hektardan fazla alan küle dönmüştü. Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos günü çıkan yangın, ekiplerin dik yamaçlardaki 72 saatlik zorlu mesaisi neticesinde 3 günde kontrol altına alındı. Derin yara bırakan yangının ardından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde yüzlerce kişiyle bölgede ağaçlandırma yapıldı. Yaklaşık 30 bin adet fidanın Bolu’nun çeşitli bölgelerine dikileceğini ifade eden Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangınların yaralarının sarıldığını ifade etti.

“Yaklaşık 30 bin adet fidan toprakla buluşturulacak”

30 bin adet fidanın Bolu’nun çeşitli bölgelerinde toprakla buluşturulacağını dile getiren Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, “Buradaki orman yangını Bolu tarihinin en büyük orman yangını idi. Yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınmış ve kimsenin burnu kanamadan söndürülmüştü. Hep birlikte böylesine büyük bir yangını bertaraf etmiş olduk. Bolu’nun diğer ilçelerinde de fidan dikimimiz devam ediyor. Yaklaşık 30 bin adet fidan toprakla buluşturulacak. Hummalı bir çalışma var. Doğadaki yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz” dedi.