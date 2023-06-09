Bolu Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Bolu Sağlık Afet Arama Kurtarma Derneği (SAK) kuruldu. SAK derneğinin beraberinde kurulan 3 derneğe, muhtemel depremlerde kullanılacak araç gereçler temin edilmek için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 3 milyon TL hibe derneğe verildi.

Deprem bölgesinde bulunan Bolu’da, Bolu Valiliği öncülüğünde, Bolu Sağlık Afet Arama Kurtarma Derneği kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda faaliyet gösterecek olan dernek, Proje Koordinatörü, Dernek Kurucu Başkanı Uğur Okur ve Dernek Başkanı Nihal Davarcıoğlu öncülüğünde sağlık alanında afet durumlarında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmeyi hedefliyor. SAK derneğinin beraberinde kurulan Bolu Eğitim Arama Kurtarma ve Bolu Adalet Teşkilatı Arama Kurtarma derneğine, muhtemel depremlerde kullanılacak araç gereçler temin edilmek için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 3 Milyon TL hibe derneğe verildi. Derneğin proje tanıtım ve sertifika töreni düzenlendi. Dernek, afet durumlarında sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi gayesiyle faaliyet gösterecek. Üyeleri, afetlerde arama, kurtarma ve sağlık hizmetlerinde görev alacak şekilde eğitimlerini tamamladı ve yaklaşık 250 üye ve gönüllü eğitimlerini tamamladıkları için sertifikalarını aldı.

Bolu Valisi Kılıç, yaptığı açıklamada derneğin kuruluşunun bölgenin afetlere hazırlıklı olmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu son yaşanan depremlerle ortaya çıkmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yapılması da bir o kadar önemlidir. Bunların yanında bina güvenliği, binaların güçlendirmelerinin yapılması, devletimizin verdiği destek ile kentsel dönüşüm vb. konular çok önemlidir. Bu çerçevede biz de Bolu olarak muhtemel afet durumlarına hazırlıklı olmak için Valiliğimiz koordinesinde kamu kurumlarımız ve STK lar ile arama kurtarma dernekleri kurduk. İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden 3 derneğimiz için malzeme alımı noktasında 3 milyon TL, yeni kurulan bir derneğimiz için 750 bin TL destek alınmıştır. Ayrıca valiliğimiz koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerimizin desteği ile toplanan 600 bin TL yine kurulan derneklerimize malzeme alımı için kullanılacaktır. Biz Bolu olarak afetlere hazır olmak için derneklerimizi kuruyor ve ekiplerimizi hem eğitim anlamında hem de ekipman anlamında hazır hale getiriyoruz. Bolu olarak arama kurtarma ekiplerimizi kurarak muhtemel afetlerde bu ekiplerimizle birlikte güçlü bir şekilde yer alacağız” dedi.