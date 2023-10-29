Bolu’da 14 yıl aradan sonra Bolu Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri muhteşem görüntülere sahne oldu. Bin 923 kişiyle harmandalı gösterisinin yapıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı, Bolu’da büyük coşkuyla kutlandı. 14 yıl aradan sonra Bolu Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğini yaklaşık 15 bin vatandaş ilgiyle izledi.

1923 kişi harmandalı oynadı

Muhteşem görüntülere sahne olan stadyumda yöresel halk oyunları, mehter gösterisi ve zeybek oyunu oynandı. İki ilkokul öğrencisinin zeybek oynayışı ise kutlama törenine katılan 15 bin kişi tarafından dakikalarca alkışlandı. Stadyuma dizilen bin 923 kişi ile dev harmandalı gösterisi yapıldı. Dronla görüntülenen muhteşem gösteride bin 923 kişi kıyafetleriyle ‘100. yıl’ yazısını oluşturdu.

Sis bombaları arasında komandolar

Yapılan gösterilerin ardından öğrenciler, sporcular ve Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı komandoların geçit töreni yoğun ilgi gördü. Stadyumda sis bombaları arasında yürüyen komandolar, törene katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında katılımcılar, Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu.