Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çarpışan iki tırdan birinin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Akyazı karayolu Çamyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem A. idaresindeki 20 LL 123 plakalı tır, karşı yönden gelen Mehmet B. yönetimindeki 14 EP 498 plakalı tıra çarptı. Kazada Muharrem A. idaresindeki tır devrildi, sürücü Muharrem A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muharrem A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.