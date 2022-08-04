Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap evin alt katında meydana gelen yangını bitişikte bulunan diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmasının ardından ev içerisinde arama yapan ekipler, 2 katlı ahşap evde yaşayan olmadığını tespit etti. Yangında tarihi ahşap evde hasar meydana geldi.

Yangın saat 23.45 sıralarında Kılıçarslan mahallesi 149. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huriye Biçer’e ait 2 katlı tarihi ahşap evde patlama sesi duyan ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bolu’da, 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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