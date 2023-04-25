Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bolu’da bulunan bir oteldeki 70 personele hizmet içi eğitim verildi. Bolu İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, "Bolu’daki 152 tesisimizde de bu eğitimleri vererek, ehliyetli personellerin iş başında olmasının bilinci için çalışacağız" dedi.

Bolu’da bulunan bir otelde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, personel eksikliği tespiti üzerine, yiyecek - içecek servisi, ön büro, kat hizmetleri departmanları ile çeşitli alanlarda görev yapan yöneticilerden toplam 70 personele işbaşı eğitim kursları verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, eğitimlere katılanlara Bolu İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay sertifika verdi.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, "Eğitimlere sektörden gelecek talepler istikametinde önümüzdeki aylarda devam edilecektir. Bolu’daki 152 tesisimizde de bu eğitimleri vererek ehliyetli personellerin iş başında olmasının bilinci için çalışacağız" dedi.